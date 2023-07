Il Napoli arriva così a Castel di Sangro! Grande delusione per i tifosi | VIDEO

Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro! Il pullman SSC Napoli ha appena fatto il suo arrivo all'Aqua Montis Resort di Rivisindoli, dove la squadra alloggerà per le prossime due settimane di ritiro qui in Abruzzo. Grande delusione tra i tifosi presenti che si aspettavano di poter fare un saluto alla squadra; il pullman del Napoli invece è andato dritto verso l'Hotel e non c'è potuto essere il tradizionale saluto squadra-tifosi.

I supporter azzurri, così come i giornalisti e i media presenti, sono stati allontanati dall'esterno dell'hotel Aqua Montis e fatti spostare a circa 2 km dall'ingresso dell'hotel, a ridosso della strada statale che collega Rivisondoli a Castel di Sangro. Una situazione inedita rispetto agli ultimi ritiri qui in Abruzzo. Questa decisione è stata presa dalla Prefettura, con il Napoli e il comune di Castel di Sangro (anche perché l'hotel si trova a Rivisondoli) estranei alla scelta.

