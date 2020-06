Primo tempo non esaltante per il Napoli, che ha sofferto l'Inter e la sua fisicità ma che alla fine grazie a Dries Mertens è riuscito ad acciuffare un pareggio che, al momento, vale oro. Nei numeri però meglio la squadra di Antonio Conte, che ha calciato il doppio verso la porta di David Ospina ed ha tenuto per maggior tempo il pallino del gioco in mano. Servirà svoltare nella ripresa per portare a casa questa qualificazione alla finalissima di Roma.