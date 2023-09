Il mistero da 25 milioni del Napoli di Garcia: qual è il vero problema?

Notizie Napoli calcio. Il pareggio per 0-0 in casa del Bologna alimenta ancora di più le polemiche in casa Napoli, con Garcia sempre più al centro delle critiche per la gestione della rosa azzurra. Dagli sfoghi di Kvaratskhelia ed Osimhen fino ad una gestione dei cambi che non convince: uno dei misteri più grandi resta quello del mancato utilizzo di Jesper Lindstrom, arrivato in estate per un totale di 25 milioni e ad oggi sparito dai radar.

Il giocatore danese ha giocato appena 15' in maglia Napoli, entrando nel finale nella sconfitta interna contro la Lazio. Da quel momento non si è più visto in campo, una fugace apparizione a Braga quando era pronto per essere gettato nella mischia prima del 2-1 azzurro che lo ha fatto riaccomodare in panchina. Tutti i tifosi azzurri si chiedono: perchè non gioca? La risposta al momento non è arrivata: a differenza di Natan (che ben si è comportato a Bologna), il problema non è nè la lingua, nè tantomeno la condizione fisica (non risultano infortuni), il che alimenta ulteriormente i quesiti.

La tecnica e l'imprevedibilità di Lindstrom potrebbero essere delle armi preziose per Garcia anche e sorpattutto nei finali di partita da decidere, ma l'ex Eintracht continua ad essere ignorato dal tecnico francese e non se ne capisce il motivo: non sarà il salvatore della patria, ma in un momento di appannamento quasi totale non si capisce perchè il 23enne non abbia avuto ancora una chance per dimostrare il motivo di una spesa economica così esosa. Lindstrom rischia così di diventare l'ennesimo enigma tattico di questo Napoli: a destra è scivolato dietro anche a Raspadori, a sinistra c'è Elmas (ed anche Zerbin) come vice-Kvaratskhelia e Garcia non sta giocando con il trequartista (in teoria il suo ruolo ideale). Delle due l'una: o c'è qualcosa che non ci torna ancora (o che non sappiamo), oppure l'acquisto di Lindstrom non è stato sponsorizzato da Garcia. Di certo due risposte (qualora fossero le uniche) entrambe ben poco auguranti...