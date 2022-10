Il Milan travolge la Juve, Allegri nei guai e il web non perdona: ricordate cosa disse?

"Togliete cinque titolari al Milan, poi vediamo che succede". Fu con questa frase che Massimiliano Allegri provò a difendersi e giustificarsi per questa prima parte di stagione a dir poco disastrosa con la tifoseria che chiede l'esonero a gran voce. Proprio queste parole, adesso, sono motivo di sfottò verso il tecnico bianconero che ha visto direttamente cosa è accaduto con i rossoneri orfani alcune pedine fondamentale: ha vinto 2-0 contro la sua Juventus.

Quando Allegri disse: "Vediamo il Milan senza alcuni titolari"

Parliamo nella fattispecie dei titolarissimi Maignan, Calabria e Kjaer, oltre uomini comunque utili come Saelemaekers e Messias e i lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic. Una frase che il web non sta perdonando in questi minuti mentre l'ambiente bianconero, intanto, è sempre più in disaccordo con le scelte tecniche dell'allenatore toscano. Si continua a sperare in un esonero per una svolta stagionale prima che sia troppo tardi.