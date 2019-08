E' arrivata la prima vittoria, dopo il KO di Udine, stagionale per il Milan, che in casa contro il Brescia ha portato a casa i tre punti grazie al colpo di testa su invenzione di Suso di Hakan Calhanoglu. Buona la prova offerta dagli uomini di Giampaolo, che hanno messo in mostra dei miglioramenti rispetto al match contro l'Udinese.