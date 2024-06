Il messaggio da brividi della figlia di Maradona dedicato a Napoli

Giannina Maradona, figlia del Pibe de Oro, ha pubblicato sui social un post con un lungo messaggio deicato alla città di Napoli:

"Ogni istante, ogni giorno. Un viaggio indimenticabile, Napoli con mamma e Dal, più di 15 anni che non abbiamo viaggiato noi 3 da sole (senza figli), con le emozioni a fiore di pelle, sentendoti in ogni angolo, in ogni persona che abbiamo incrociato. Portandoti con noi come sempre. Il tuo sorriso come bandiera, l'amore intatto. Siamo andati ai murales, in quella che era la nostra casa, ci siamo fermati a questo panorama, ed eccoti qui ancora una volta a manifestare, dicendo qui sono con voi! Il cartello, il disegno nel cielo. GRAZIE PA, TI VOGLIAMO BENE"