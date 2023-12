Il Mattino - Zielinski in dubbio per un fastidio al ginocchio: il sostituto per Napoli-Cagliari

Ultime notizie Napoli - Pessima notizia per il Napoli che oggi affronta il Cagliari al Maradona perché si va verso un doppio forfait a centrocampo: non solo l'assenza di Elmas, anticipata ieri dal report del club azzurro "per un risentimento muscolare alla coscia sinistra". Si ferma anche Piotr Zielinski.

A scrivere della possibile assenza di Zielinski in Napoli-Cagliari è l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Bisognerà fare i conti con l'assenza di Elmas e probabilmente anche quella di Zielinski a centrocampo (fastidio al ginocchio per il polacco che resta in dubbio). Mazzarri ha lavorato e tanto sulla testa ed ultimamente anche sulle gambe dei calciatori. C'è chi sta meglio, chi è costretto ai box e chi sta provando a stringere i denti. È il caso di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ieri avrebbe accusato un fastidio al ginocchio durante la seduta di rifinitura a Castel Volturno ed è rientrato anzitempo negli spogliatoi a scopo precauzionale. Il giocatore vuole stringere i denti e farà il possibile per essere in campo. Sarà preso tutto il tempo possibile per decidere, anche all'ultimo secondo.

Nell'ipotesi in cui Zielinski dovesse alzare bandiera bianca è pronto uno tra Cajuste e Gaetano al suo posto. Anche perché il suo alter ego Elmas ha dato forfait proprio ieri mattina. Il macedone, infatti, non è neppure sceso in campo ieri per via di un risentimento muscolare alla coscia sinistra".