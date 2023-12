Il Mattino - Telefonata De Laurentiis-FIGC: la decisione di Rocchi su Massa dopo Napoli-Inter

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta il post partita di Napoli-Inter con la reazione di De Laurentiis, che porterà all'esclusione di Massa dalle designazioni dei partenopei:

"Ci sono dei sospetti che sono esplosi nel finale, telefonate di De Laurentiis ai vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona. Una disastrosa direzione dell'arbitro e del Var, che contribuiscono ad agitare spettri ben conosciuti nel mondo azzurro. Ecco il motivo della furente reazione di De Laurentiis. Con il suo arbitraggio, il Napoli si considera danneggiato gravemente. Ora bisogna capire cosa faranno Pacifici e Rocchi: difficilmente Massa verrà sospeso ma di sicuro per quest'anno non arbitrerà più il Napoli. Ormai appare certo".