L'edizione odierna de Il Mattina ha stilato le pagelle del campionato di Serie A che si è appena concluso. Ecco il voto del Napoli.

NAPOLI 7 Ancelotti al primo anno conferma il secondo posto di Sarri, anche se a differenza della scorsa stagione gli azzurri non sono mai stati in corsa per lo scudetto. Ma tenendo presente i cambiamenti e i valori delle rose il cammino è da considerare comunque positivo.