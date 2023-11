Il Mattino - Rudi Garcia e i cambi impossibili da prevedere: già 27 combinazioni finora in stagione!

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino torna a parlare dei cambi di Rudi Garcia:

"Un dato emerge chiaro: le sostituzioni di Garcia non sono mai prevedibili. La gara con l'Union è un esempio: dopo il gol subito, il francese fa i primi cambi dopo 25 minuti (il primo al 77'). Ancora una volta solamente 4 su 5, i cui ultimi due arrivati a cavallo tra l'87' e il 90'. Sempre i terzini (un classico), ma stavolta Cajuste per Zielinski.

Ben 27 combinazioni di cambi differenti nel corso di questa stagione. Insomma, mai prevedibile. Prendiamo, per esempio, Cajuste: ha preso il posto, in ordine sparso, di Zielinski, Lobotka, Politano e Anguissa. O anche Jack Raspadori che è subentrato, per intenderci, a Osimhen, Politano e anche ad Anguissa. Insomma, mai nulla è scontato. Un altro esempio della poca prevedibilità del tecnico francese arriva dalla gestione di Politano: undici volte titolare e per undici volte è stato sostituito. Senza un cambio preordinato: con lui si sono avvicendati Raspadori, Lindstrom, Elmas, Kvara, Cajuste e Zerbin.

Tradotto, Garcia crede davvero nell'intercambiabilità dei suoi interpreti. Dice sul serio, insomma, quando parla di squadra camaleonte, non solo capace di mutar pelle in base agli avversari, ma con gli stessi calciatori che mutano pelle e posizione durante la partita".