Il Mattino - Quagliarella, meritate vacanze in costiera: si è presentato a Sant'Agnello [FOTO]

Dopo una stagione da protagonista con la maglia della Sampdoria, Fabio Quagliarella si gode le sue meritate vacanze. Il capocannoniere della Serie A ne ha approfittato per fare un'incursione in penisola sorrentina e una visita all'amico Antonio Elefante, ingegnere di cui è socio e al quale è accomunato dalle origini stabiesi. Quagliarella si è presentato a Sant'Agnello dove la società di cui fa parte insieme a Elefante sta realizzando un progetto di housing sociale: 53 alloggi con tanto di parco aperto al pubblico e palestra. Il bomber stabiese ha visitato il cantiere in via Monsignor Bonaventura Gargiulo e non si è sottratto al rito della foto-ricordo in compagnia dell'amico Elefante. Lo riporta il portale Il Mattino.