Il Mattino - Niente turnover per Garcia, c'è un motivo se non lancia Cajuste e Lindstrom dal 1'

Ultime notizie SSC Napoli - Rudi Garcia non rinuncerà a Politano-Kvaratskhelia, né a Zielinski, Raspadori e Anguissa, neanche in Napoli-Empoli: niente turnover nel lunch match prima della sosta. E l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli scrive:

"Non può fare il turnover che vuole perché quel peso di precariato lo avverte di continuo: come può dar spazio alle riserve come Cajuste e Lindstrom se ogni volta è lì che si gioca una partita che è quasi questione di vita o di morte (calcistica)?".