Lazio-Napoli, Il Mattino - Mazzarri col 5-4-1: la decisione sull'impiego di Ngonge e Dendoncker

Ultime notizie calcio Napoli - Walter Mazzarri verso il 5-4-1 per salvare il possibile, vista l'emergenza contro la Lazio.

Queste le ultime di formazione verso Lazio-Napoli da Il Mattino di Napoli oggi in edicola, novità sull'impiego dei nuovi arrivati Ngonge e Dendoncker:

Raspadori tornerà titolare e molto probabilmente, durante la gara, ci potrà essere l'esordio di Ngonge proprio da falso nove. Difficile che Dendoncker (ha giocato dall'estate a oggi la miseria di 70 minuti nell'Aston Villa) possa debuttare all'Olimpico. Nonostante la spia rossa degli uomini contati. Vista la situazione e senza voler piangersi addosso, chiaro che il Napoli contro la Lazio di Sarri si blinderà con un 5-4-1 e un si salvi chi può. Raspadori prima punta e monitoraggio delle condizioni di Mario Rui e Mazzocchi. Ma entrambi dovrebbero essere disponibili. E a centrocampo? Ovvio, tutto dipende da Zielinski. Ma in ogni caso, è la panchina quella che non c'è. Mazzarri lo sa che la situazione è pericolosa ed arrivare a giocare uno scontro diretto per il quarto posto in queste condizioni non è il massimo della vita. Difficile immaginare la formazione anti-Lazio, anche perché pure Kvara è squalificato".