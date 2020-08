Il Mattino - Koulibaly e Ghoulam, gesto da brividi: visita a sorpresa a un tifoso del Napoli gravemente malato prima del decesso

Napoli - Koulibaly e Ghoulam, calciatori del Napoli e molto amici fuori dal campo, si sono resi protagonisti di un grande gesto. Come riportato da Il Mattino, i due azzurri hanno fatto visita a sorpresa ad un grande tifoso del Napoli costretto a letto da una gravissima malattia. Il tutto è accaduto qualche settimana fa, quando Koulibaly e Ghoulam hanno fatto visita a Vito, anziano giardiniere di Lacco Ameno da tempo malato e non più in grado di camminare, il cui unico svago erano le partite in tv del Napoli. I due erano in vacanza a Ischia, quando il vicino di casa di Vito ha chiesto ai due di donare un poco di tempo al suo caro amico. Vito, ormai accudito dalla moglie, si commuove e ringrazia i due azzurri che hanno accettato senza esitare. Qualche giorno fa poi il decesso di Vito, con il suo amico Ivan che ha condiviso la storia sul suo profilo Facebook.