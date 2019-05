Lorenzo Insigne ha chiuso la sua stagione non al meglio con la prestazione di Bologna ed il relativo ko del Napoli. L'edizione odierna del Mattino riferisce che oggi arriverà la convocazione di Mancini per le due partite dell'Italia di qualificazioni europee contro Grecia e Bosnia. Un'occasione per l'attaccante del Napoli per risollevarsi e cercare di concludere al meglio la stagione.