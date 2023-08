Il Mattino - Infortunio Kvaratskhelia, Frosinone in dubbio: nuovi esami e rischio interessamento dei legamenti!

Ultime notizie SSC Napoli - Non arrivano buone notizie per quanto riguarda l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia che potrebbe mettergli a rischio l'esordio stagionale in Serie A.

A parlare dello stop di Kvaratskhelia e dell'ansia che assale il mondo Napoli, è l'edizione odierna de Il Mattino:

"Al momento, è Khvicha Kvaratskhelia uscito malconcio dalla sfida con il Girona a non far dormire sonni tranquilli: ha rimediato una botta, un trauma distorsivo che tra qualche giorno dovrà essere rivalutato, per capire se c'è anche un interessamento dei legamenti. Che al momento lo staff medico tende a escludere. Diciamo che la sua presenza tra due settimane a Frosinone non è proprio così sicura. Ma in incidenti del genere, le valutazioni vanno fatte a distanza di qualche giorno e senza accelerazioni. La parola più comune in questi giorni è "affaticamento". In parole povere: stanchezza".