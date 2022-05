Il Mattino - Fabian vorrebbe andare al Real Madrid da parametro zero

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive di un forte interesse del Real Madrid per il centrocampista Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza il prossimo anno. Il calciatore, come si legge, avrebbe intenzione di andare da Ancelotti a parametro zero.

Fabian Ruiz

Fabian Real Madrid: le ultime

Ecco cosa scrive l'edizione odierna de Il Mattino sul futuro di Fabian: