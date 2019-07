Il Mattino - De Laurentiis punta a battere il record, obiettivo 40mila abbonati!

È una campagna abbonamenti rivoluzionaria quella 2019/2020 del Napoli. I prezzi più bassi della storia, la possibilità nell’era della tessera del tifoso di poter cedere l’abbonamento a un amico o a un familiare, la possibilità di assistere - con quell’abbonamento - all’allenamento del Napoli di Ancelotti.

Abbonamenti Napoli 2019/20

Come riporta Il Mattino, Alessandro Formisano, head of operation del club, è un fiume in piena. Recita come fosse un rosario le cifre dei prezzi degli abbonamenti della prossima stagione e si lascia sfuggire la speranza sua e di Aurelio De Laurentiis: «Puntiamo a vendere 40mila tessere questa estate». Non sarà facile, magari sarebbe sufficiente battere il primato di abbonati che si è registrato nel primo anno di serie A dopo il fallimento (21.554 nell’estate 2007) ma il club vara davvero una strategia molto convincente per strappare i tifosi dalle poltrone dei salotti di casa. La scintilla è lo stadio finalmente ospitale. «Perché con i lavori voluti dal governatore De Luca ora è un impianto bello e funzionale».

Prezzi abbonamenti Napoli 2019/20

Tribuna Posillipo scende da 1500 euro a 999 euro;

Tribuna Nisida passa da 800 a 749;

Distinti scendono da 750 a 499 euro;

Curve passano da 350 a 269 euro.

Ulteriore novità, abbiamo deciso i prezzi dei biglietti di tutte le prossime 19 gare, l’abbonato già saprà la convenienza dell’acquisto rispetto al singolo biglietto. Un ulteriore modo di essere chiari e cristallini con i nostri tifosi». Riduzioni non di poco conto: si va dal 35 per cento al 25 per cento rispetto ai prezzi di due anni fa (lo scorso anno, si ricorderà, non ci fu la campagna abbonamenti). Lo stadio, al termine degli ultimi aggiustamenti, avrà una capienza di circa 54mila posti.

Il Napoli, per far comprendere la convenienza a comprare l’abbonamento in estate ha comunicato già i prezzi delle singole partite di campionato, dividendoli in 3 blocchi (squadre di prima, seconda e terza fascia). E così, per esempio, si va da una Curva a 40 euro per Milan, Inter, Roma e Juventus a una 14 euro per Lecce, Brescia e così via. La campagna inizia giovedì alle 12.