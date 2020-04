Il Mattino - Coronavirus Campania, test rapidi al personale sanitario: inizia il Cardarelli, basta positivi in corsia

Notizie Napoli - Emergenza coronavirus,test rapidi in campania con i tamponi sul personale sanitario. Il primo a partire è stato il Cardarelli che ha somministrato ieri i primi cento test al personale sanitario. Come riporta Il Mattino, al Cardarelli sono effettuati dal team del centro trasfusionale, diretto da Michele Vacca. Oltre al Cardarelli anche gli altri ospedali della rete cittadina, a cominciare da Cotugno, Monaldi e Cto, si stanno avvalendo della somministrazione dei test rapidi. Con i test rapidi da oggi partono anche le Asl che hanno prenotato i kit necessari sulla piattaforma informatica regionale. Solo in un secondo momento i test saranno estesi anche agli impiegati pubblici, alle forze di polizia, ai lavoratori di supermercati, tabaccherie e altri servizi essenziali.