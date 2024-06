Il Mattino - Conferenza Conte-Napoli rimandata: "Forse neanche settimana prossima..."

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo l'ufficialità di ieri, tutti si chiedono quando avverrà la presentazione in conferenza stampa di Antonio Conte come nuovo allenatore degli azzurri. L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta che non la vedremo a stretto giro:

"Conte è rientrato a Torino. La conferenza avverrà senza fretta, probabilmente neppure la prossima settimana. C'è il mercato, i vertici per la "rifondazione". E l'obiettivo deve essere chiaro: Conte deve conquistare un piazzamento in Champions, deve riportare il Napoli tra le prime quattro. Un passo alla volta. Il primo è questo".