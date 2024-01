Il Mattino choc - Ritorno Rudi Garcia da non scartare in questo momento dopo il 'no' di Conte

Ultime news SSC Napoli - Con Walter Mazzarri in bilico in caso di altri risultati negativi, si fa largo l'ipotesi del ritorno in panchina a Napoli di Rudi Garcia.

A parlare di un'ipotesi di ritorno di Rudi Garcia in caso di crollo di Mazzarri è l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

«Se ho ancora la fiducia di De Laurentiis? In 23 anni non mi sono mai posto il problema se ho o meno la fiducia del mio presidente». Sbaglia, perché l'immunità presidenziale non è a tempo indeterminato. La paura di dover cambiare un'altra volta mette in ansia il patron. Richiamare Garcia? Non è ipotesi da scartare, in questo momento, visto che nessuno - a parte Fabio Cannavaro - vorrebbe guidare gli orfanelli di Spalletti. Dopo che Conte ha respinto ancora l'assalto di De Laurentiis. Mazzarri spera negli effetti miracolosi del ritiro per tenersi stretto una panchina a cui tiene tantissimo.