Il Mattino - Calzona, altro che traghettatore: si gioca la conferma, rapporto speciale con ADL

Ultime notizie SSC Napoli - Non chiamateli traghettatori, l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli fa focus sul cammino di Calzona e De Rossi. E titola così: "Calzona, non chiamatelo traghettatore: si gioca la riconferma".

Il quotidiano su Calzona scrive:

"Con orgoglio Calzona e De Rossi possono respingere l'etichetta di traghettatori e pensare a un futuro, oltre la fine di questo campionato, alla guida del Napoli e della Roma. Perché convincono e sono più che mai in corsa per la qualificazione alla Champions League. Del futuro - inteso come il loro - non parlano. Non è questo il problema, non è questo il momento. Calzona sta lavorando per rimettere il Napoli in carreggiata e due vittorie di fila, con 8 reti, sembrano risultati più che convincenti dopo mesi di tormenti con Garcia e Mazzarri.

Calzona, per ora distante dalla zona Champions, ha rimesso ordine nel Napoli e, oltre a giocarsi il posto in Europa nella prossima stagione, può centrare la qualificazione ai quarti perché tra sei giorni si riparte da 1-1 a Barcellona. Calzona ha conservato forti amicizie da queste parti e con De Laurentiis ha un rapporto speciale: si confrontavano già quando lui era nello staff di Sarri e Spalletti".