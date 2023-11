Il Mattino - ADL e Garcia, ramanzina alla squadra: regole e orari da rispettare. Tolleranza zero su cene e serate

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino torna a parlare di Aurelio De Laurentiis e dei suoi discorsi a Castel Volturno, con un ultimo extra-campo:

"Ieri non era presente a Castel Volturno. Ma nelle prossime ore, quando De Laurentiis farà ritorno nel centro tecnico alla vigilia del derby di Salerno, probabilmente parlerà di obbligo e di dovere di stare concentrati sempre. In campo. Ma anche lontano dal campo. Argomento che ha già ha affrontato nei giorni scorsi con la squadra. Un appello, un altro, ai campioni d'Italia. Non un rimprovero o un richiamo. Non ci sono provvedimenti da prendere. Ma messaggi in codice, forse sì. Sussurri. Fastidiosi. [...]

De Laurentiis è sempre attento a tutto quello che c'è attorno al mondo Napoli: osserva tutte le abitudini, c'è un decalogo preciso sugli orari da rispettare per le cene e le uscite serali. Ha invocato unità e concentrazione nei lunghi giorni nel centro tecnico e tornerà a farlo: vuole che tutti siano sintonizzati con le regole del gruppo e che non ci sia chi galleggi fuori dal coro. Dopo essere tornato a prendere le redini del Napoli, con una presenza costante e totale, ora invoca una maggiore concentrazione ogni giorno, non solo negli orari di allenamento.

Lo ha già lasciato capire nell'incontro con la stampa prima della gara con il Verona che il clima è cambiato e che la tolleranza è zero. Lo ha fatto capire quando ha parlato delle multe ai calciatori che «reagiscono male al momento dei cambi» e che lui non intende più graziare. E su questo punto anche Garcia è pienamente d'accordo. Ma non è escluso che possa anche pensare ad altro, il patron azzurro. Voci, sussurri, per l'appunto. La Napoli rapace mette in ansia De Laurentiis, lo mette costantemente sul chi va la, lo spinge a chiedere e ad ascoltare, perché teme che possa insidiare gli equilibri della squadra in un momento assai delicato della stagione".