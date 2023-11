Il lunch match porta bene al Napoli: i precedenti

La partita delle 12:30, il lunch match, porta bene al Napoli. La formazione azzurra, come riporta Opta, ha vinto tutte le ultime 10 gare giocate alle 12.30 in Serie A, con un punteggio aggregato di 27-2; l’ultimo lunch match in casa in campionato è stato il 6-0 sulla Fiorentina del 17 gennaio 2021.

Napoli Empoli statistiche

L’Empoli non ha vinto alcuna delle ultime nove gare giocate alle 12.30 in Serie A (3N, 6P), segnando solo due reti in questo parziale e subendone 15.

