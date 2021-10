Ultime notizie calcio Napoli - Dopo un avvio deludente, il Leicester trova la prima vittoria stagionale in Europa League battendo lo Spartak Mosca in terra straniera per 4-3 grazie al poker messo a segno da uno scatenato Patson Daka, che vive un momento di forma straordinaria. Le Volpi raggiungono così quota quattro punti, mettendo il Napoli spalle al muro in vista della sfida di domani contro il Legia Varsavia.

Daka Leicester