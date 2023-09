Il nuovo ruolo di Mario Rui e la gerarchia ribaltata da Garcia

Notizie calcio. Queste prime cinque partite stagionali del Napoli stanno iniziando a delineare alcune delle idee tattiche di Rudi Garcia. Tra alti e bassi, sia in campionato che in Champions League, la squadra azzurra è ancora a caccia della propria identità sotto la nuova guida tecnica.

Uno degli aspetti che però sembra già accertato è il cambio di gerarchia sull'out difensivo di sinistra: da queste prime uscite appare ormai chiaro che il titolare per Garcia sia Mathias Olivera, con Mario Rui relegato al ruolo di alternativa. Il portoghese, reduce da alcuni problemi fisici in ritiro e dal rinnovo di contratto, è stato utilizzato con il contagocce in queste prime uscite: appena 96' complessivi collezionati, con una sola presenza da titolare (contro il Genoa per poi essere sostituito al 58'). Per il resto panchina con Sassuolo ed in Champions League contro il Braga e 14' con Frosinone e 24' con la Lazio.

Uno scenario totalmente diverso rispetto all'anno scorso, visto che con Spalletti i due si divesero quasi equamente il ruolo: Mario Rui giocò 2149' totali con ben 8 assist forniti, con l'uruguaiano quasi sempre preferito in Champions League. Certamente siamo ad inizio stagione e ci sarà tempo per trovare spazio e far cambiare idea a Garcia, ma una delle prime indicazioni è che la fascia sinistra del Napoli sembra avere un nuovo padrone designato.