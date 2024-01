Il grande rimpianto del 2023 di Aurelio De Laurentiis

Ultime notizie Napoli - Il Mattino scrive del momento del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis.

Sembra un po' Pirandello, Aurelio De Laurentiis:

“Nel suo discorso in cui si addossa tutte le colpe di questa stagione da incubo, nasconde il grande rimpianto: non aver convinto Spalletti a restare a Napoli.

Forse, pensa che avrebbe potuto fare di più per fargli cambiare idea, per strappargli un altro «sì, resto», un aumento dello stipendio o chissà cosa. Il cuore dei problemi è tutto lì. Il patron era convinto che sarebbe riuscito a farlo restare, almeno per un'altra stagione”