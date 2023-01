Il giorno dopo Inter-Napoli: la classifica ha condizionato gli uomini di Spalletti, ora si riprenda la marcia

Il giorno dopo Inter – Napoli. Non inizia bene l’anno per gli azzurri che dalla supersfida di Milano escono sconfitti. Nessuno o quasi lo ammetterà mai, ma la classifica ha finito per condizionare il modo di giocare specialmente degli uomini di Spalletti. Ha certamente inciso di meno su quelli di Inzaghi. L’Inter non ha una sua fisionomia di gioco. Si affida molto alle individualità e spesso e volentieri salta il centrocampo con lunghi lanci. L’inizio veemente dei nerazzurri era scontato. Ci hanno provato per cinque minuti. Non l’hanno sbloccata e temendo di lasciare spazi al Napoli, molto bravo a sfruttarli, si è arroccata dietro in attesa dell’errore avversario.

Luciano Spalletti

L'analisi di Inter Napoli

Il giorno dopo Inter – Napoli. Terminata la sfuriata iniziale, con i nerazzurri che si sono abbassati di una ventina di metri, il Napoli ha preso campo e ha iniziato a girare palla. Non con la solita velocità, sicuramente con poche imbucate e con pochi spunti sulle fasce. Specialmente a sinistra, la catena Kwara – Olivera ha funzionato poco e male. Un traversone di Di Lorenzo per Anguissa e una buona occasione dai sedici metri capitata sul piede di Zielinski sono le due uniche azioni “ pericolose ” di cui si ha memoria nella prima frazione.

Il giorno dopo Inter – Napoli. Ripresa che si apre come il primo tempo. Nerazzurri più aggressivi che la sbloccano dopo neanche dieci minuti. E’ una catena di errori la rete dell’Inter. Su di un fallo laterale nella loro metà campo, la squadra è posizionata malissimo. Sette uomini a sinistra in zona palla e nessuno che aggredisca con convinzione. Sull’out destro una prateria. Vi si fionda Dimarco. Di Lorenzo prova la chiusura. L’esterno dell’Inter, notoriamente mancino la metterà ad uscire. Meret non si stacca dalla linea. A Dzeko basta una finta per liberarsi di Rahmani, Kim e dello stesso Meret. Bello il movimento del centravanti bosniaco. Ma era da solo nell’area piccola contro due centrali e il portiere che, in teoria, potrebbe usare anche le mani.

Il giorno dopo Inter – Napoli. La reazione degli azzurri, è inconsistente. La girandola dei cambi questa volta incide poco. Forse anche perché tardiva. Alcuni elementi non sono apparsi in condizioni ottimali. Anguissa e Zielinski su tutti. Kwara, prima di essere sostituito, ha un ottimo spunto. Dopo l’ennesima sterzata, calcia sull’esterno della rete. Politano, beatamente solo nell’area piccola, bravo ad aggredire il primo palo, giustamente lo fulmina con un’occhiataccia. Azione in fotocopia di quando il georgiano permise ad Oshimen di raddoppiare contro il Sassuolo.

Il giorno dopo Inter – Napoli. Sedici gare, tredici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Chiunque avrebbe firmato per uno score simile ad inizio stagione. Il vantaggio è ancora consistente. Basterà non pensare di poterlo gestire. Sarebbe un errore fatale. Il Napoli fino alla sosta, in Italia e in Europa, ha giocato in scioltezza ed è apparso spensierato. Normale che in questa sosta l’ambiente e la squadra soprattutto abbiano contestualizzato che il campionato lo si possa vincere. Questo pensiero, se deve condizionare la testa dei giocatori, è meglio non farlo. Potrebbe divenire un’ossessione. Ora si tratta solo di riprendere la marcia. E la squadra ha tutte le carte in regola per poterlo fare.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli