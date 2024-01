Il dato dello stadio Maradona che deve fare arrossire squadra e società: i napoletani sono rimasti da scudetto | FOCUS

Napoli calcio - I napoletani non hanno abbandonato la squadra nonostante il campionato finora sia stato un autentico flop. Spesso si è sentito dire che quella napoletana fosse una piazza molto umorale in cui, alla prima difficoltà, tutto tendesse a sfaldarsi fino ad implodere paurosamente. Davanti ad un rendimento così negativo, una gestione tecnica cervellotica e quanto altro, il popolo napoletano è probabilmente l'unica nota lieta. In pratica, se la squadra non ha dimostrato di saper almeno difendere con dignità lo scudetto, i tifosi hanno confermato di essere all'altezza di competere per il titolo se guardiamo il trend spettatori.

Dato spettatori stadio Maradona 2022 2023

La passata stagione ha visto al Maradona 866.964 spettatori con una media di 45.617. Su 19 sfide di serie A, secondo dati Transfermarkt, ci sono stati 7 sold out. Entrando più nello specifico abbiamo voluto parametrare le prime 9 gare interne di campionato tra l'annata 2022/23 e 2023/24. La differenza risulta già essere ben sopra qualsiasi aspettativa. Nel 2022/23 furono 377.579 gli spettatori accorsi per vedersi nell'ordine: Monza, Lecce, Spezia, Torino, Bologna, Sassuolo, Empoli, Udinese e Juve. La media fu di 42.000.

Dato spettatori stadio Maradona 2023 2024

Nella stagione in corso nelle prime 9 gare c'è stato 1 solo sold out come si legge su Transfermarkt. C'è però già un dato che fa capire quanto i napoletani siano a prescindere legati alla squadra. Se lo scorso anno nelle prime 9 vi furono 377.579 spettatori, quest'anno il numero è già ben oltre questa cifra. Un dato importante se consideriamo il rendimento scadente del Napoli. Ad affollare finora il Maradona sono stati in campionato 425.324 con un media di 47.258. Insomma, Napoli sta rispondendo presente confermandosi un pubblico all'altezza di uno scudetto. Peccato siano venute meno le due componenti che in campo e dietro la scrivania dovevano non riconfermarsi (per tutti non è mai facile ripetersi) ma quanto meno a rendere la vita difficile, sportivamente parlando, alle avversarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA