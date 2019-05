Il Chelsea trionfa in Europa League, i sarristi festeggiano nel centro storico: "E' la vittoria delle idee, non andrà alla Juve!"

L'edizione online del Mattino riporta quelli che sono stati i festeggiamenti che ci sono stati ieri sera in centro storico per la vittoria del Chelsea di Maurizio Sarri in Europa League:

"In tanti si incontrano nel cuore del Centro storico con lo striscione eloquente "Comandante, Napoli ti ama" e con addosso le maglie della “rivoluzione”. Giroud, due volte Hazard, anche Pedro siglano il 4-1 e i sarristi gioiscono esultando ad ogni gol, come fosse quel Napoli che tutti ancora hanno negli occhi. «È una vittoria meritata, la vittoria delle idee e della filosofia. Sarri ha dimostrato che la bellezza non è fine a se stessa, peccato esserci arrivati vicini un anno fa».E se questa fosse l’ultima partita di Sarri al Chelsea con la Juventus dietro l’angolo? "Non ci crediamo. Un altro allenatore forse potrebbe accettare quella panchina, ma Sarri no, è il nostro comandante e non la prenderà in considerazione», ci raccontano".