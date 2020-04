Il calcio spagnolo ha deciso: priorità ai risultati in Liga e Copa del Rey per Champions ed Europa League in caso di stop definitivo

Ultime notizie calcio - Fermo restando l'ottimismo relativo alla ripresa dei campionati, in Spagna la Federcalcio non vuole farsi trovare impreparata e dunque ha già pronto il piano B nel caso in cui la Liga non dovesse riuscire ad arrivare alla fine. Nel caso in cui la UEFA dovesse richiedere di specificare le squadre qualificate alla prossima edizione della Champions e dell'Europa League, la priorità verrà accordata ai risultati conseguiti sia alla Copa del Rey che alla Liga. Di conseguenza, le prime quattro in classifica del campionato iberico, e cioè Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad andranno in Champions League, mentre la quinta e la sesta, cioè l'Atletico Madrid e il Getafe, andrebbero in Europa League. L'altra finalista della Copa del Rey, che dovrà affrontare la Real Sociedad, sarà l'Athletic Bilbao che sarà qualificata anch'essa in Europa League.

Barcellona Messi Liga