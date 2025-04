Notizie Napoli - La vittoria del Bologna di ieri all'ultimo secondo con gol di Orsolini ha fatto esplodere di gioia i tifosi felsinei ma anche quelli azzurri. Grazie a questa rete infatti la squadra di Conte è al primo posto in classifica in Serie A insieme proprio ai nerazzurri di Inzaghi.



Al momento della vittoria del Bologna in città in tanti hanno esultato, ecco le immagini provenienti da Piazza Sannazaro e parte del lungomare. Clicca su play per guardare il video: