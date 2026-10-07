Il Bello del Calcio si presenta con il sindaco Manfredi: “Insieme per il Largo Maradona, ma anche Eurolega e NBA Europe"”

Per il quindicesimo anno consecutivo i tifosi del Napoli il lunedì sera avranno una casa in cui approfondire le sorti della propria squadra del cuore: il Bello del Calcio guidato da Claudia Mercurio, in onda su Televomero (canale 11 del digitale terrestre) a partire dalle 20:50. Un appuntamento che, però, si raddoppia anche con il giovedì sera, quando a partire da domani sera si viaggerà alla scoperta del prossimo impegno degli azzurri con la conduzione di Gianluca Vigliotti.

La grande novità che caratterizza l’avventura di questa stagione del Bello del Calcio è lo sbarco sul largo Maradona, perché in diverse puntate ci saranno interventi anche con la partecipazione dei tifosi in un luogo che è diventato iconico. «Siamo felici, con il supporto della famiglia Monzeglio e di Idir Group e la sensibilità del sindaco Manfredi, di poter raccontare il rinnovamento di una location a forte trazione turistica, il secondo luogo più visitato d’Italia dopo il Colosseo».

Il sindaco Gaetano Manfredi ha partecipato nella stupenda sala del ristorante Palazzo Petrucci alla presentazione e ha approfondito la trasformazione in corso: «Non vediamo l’ora d’inaugurare il largo Maradona, è uno dei luoghi più visitati della città, nato da una grande esperienza spontanea, noi abbiamo regolarizzato e messo in ordine la parte autorizzativa. È un segno della città che sta cambiando, che sa mettere in ordine le cose, gli do un valore molto simbolico, segno di Napoli che si è trasformato. Ringrazio Klein che ha lavorato con grande passione, gli sponsor, Bostik, non è stato facile mettere in ordine tutto ciò».

Il sindaco Gaetano Manfredi durante l’evento ha parlato anche del futuro del Maradona, dell’America’s Cup e degli investimenti riguardo al basket: «Abbiamo preparato un dossier alla Uefa per Euro 2032, realizzeremo un bello stadio conservando il capitale immateriale del Maradona. Si candida la città e l’investimento sarà importante. Napoli riesce ad attrarre investimenti come dimostra l’America’s Cup e quello che si sta muovendo per il basket, con i progetti relativi all’Eurolega e all’interlocuzione con Nba Europe. Ho partecipato anch’io a dei dialoghi, sono delle avventure che possono andare in porto o meno ma raccontano la forza di Napoli».

La forza del Bello del Calcio è la capacità d’innovare il proprio prodotto mantenendo le tradizioni, una regola che vale anche per la composizione del parterre. Oltre alle certezze come Francesco Modugno di Sky, Nando Orsi, Stefan Schwoch, si accolgono volti nuovi come il direttore sportivo Pietro Lo Monaco e il giornalista Maurizio Pistocchi, che ha presentato così l’avventura che sta per iniziare a Napoli il lunedì sera: «Non ho potuto resistere alla corte di Claudia e di Napoli, mi piace il fatto che negli ultimi dieci anni il calcio si sia espresso a livelli altissimi, è diventata una città importantissima. Speriamo che il livello si mantenga altissimo, che vinca e convinca. È molto bello che negli ultimi anni la gente si divertiva a vedere il Napoli, speriamo che il livello si mantenga alto».

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha dato appuntamento ai lunedì sera in tv: «È bellissimo condividere questa trasmissione per la competenza e l’organizzazione che ho riscontrato».