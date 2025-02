Il bel gesto di Ngonge a poche ore da Lazio-Napoli: visita speciale | FOTO

Un altro giocatore del Napoli ha fatto visita all’ospedale camilliano S. Maria della Pietà di Casoria. Dopo Piotr Zielinski la scorsa stagione, ieri è toccato a Cyril Ngonge, attaccante belga ed ex Verona, che potrebbe diventare un’opzione per Antonio Conte sulla fascia sinistra in seguito all’infortunio di Neres.

Il 24enne esterno azzurro si è recato presso la struttura per incontrare l’amico Maurizio Capristo, otorinolaringoiatra e dirigente medico dell’ospedale. La sua presenza non è certo passata inosservata.

Ngonge ha avuto l’opportunità di visitare e apprezzare l’ospedale, che si conferma una realtà solida e di riferimento nella sanità campana. Clicca su foto allegate per vedere l'immagine tratta dall'edizione online de Il Mattino: