Il Bari su Ninkovic dell'Ascoli, c'è sinergia col Napoli

Ultime calcio mercato - Il Bari punta forte su Nikola Ninkovic dell'Ascoli per alzare il livello qualitativo della squadra e dare finalmente a Vivarini il trequartista che in rosa manca e secondo quanto riportato da Tuttoc.com, starebbe lavorando in sinergia con il Napoli per riuscire a sopportare i costi di un'operazione che sarebbe davvero molto importante per la Serie C. Il trasferimento di Ninkovic al Bari non appare semplice, ma il dirigente biancorosso Scala è al lavoro per regalare alla piazza pugliese un grande colpo.