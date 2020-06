Ultime notizie calcio - Una vittoria esaltante per il Barcellona nel ritorno al calcio giocato. I blaugrana di Setien, infatti, si sono imposti per 4-0 sul malcapitato Mallorca grazie alle reti di Vidal, Braithwaite, Jordi Alba e di Lionel Messi, con l'argentino che ha messo, come si suol dire, la ciliegina sulla torta. Gara senza storia sin dalle battute iniziali, con i catalani che hanno subito mandato un chiaro messaggio al campionato ed al Real Madrid per la lotta per il titolo.

Messi Barcellona