Il Barcellona copia il Napoli: decisione storica per le maglie

Ultime notizie Napoli - Clamoroso annuncio di Sport in Spagna che svela la decisione storica da parte del Barcellona che copia il Napoli di Aurelio De Laurentiis per la situazione delle maglie e rescinde con Nike.

Barcellona come il Napoli, la scelta sulle maglie

Il Barcelona sta per prendere una decisione storica. Il club catalano è pronto a rescindere il contratto con Nike e creare il marchio proprio del Barcellona per produrre le maglie. Ciò significa che il club stesso sponsorizzerà e tratterrà il 100% dei profitti. Una decisione presa come già fatto da anni il Napoli con De Laurentiis. Ad annunciarlo è Sport.