Ihattaren è scomparso ancora: è stato minacciato da un gruppo di criminali, il motivo

Notizie - Ihattaren è scomparso ancora. Un gruppo di criminali lo ha minacciato per aver frequentato una ragazza.

È arrivato in Italia lo scorso anno, quando la Juventus lo ha prelevato dal PSV per una cifra vicina ai due milioni di euro. Di lì a poco il prestito alla Sampdoria, qualche allenamento e il ritorno in Olanda per motivi familiari. Notizie di Mohamed Ihattaren: poche. Sparito. Torna in campo con la seconda squadra dell’Ajax, ma lo scenario non cambia. In questi giorni, scrive il De Telegraaf, il giocatore sarebbe stato costretto a lasciare il ritiro della squadra di Amsterdam dopo aver ricevuto gravi minacce da un noto gruppo criminale della zona. Il motivo? Aver frequentato una ragazza di Utrecht, sua città natale. La sua sicurezza prima della carriera, una scelta condivisa anche dal club e dalla polizia olandese. Per Ihattaren non sembra esserci davvero pace