Allarme Coronavirus, il Manchester United mette il nuovo acquisto Ighalo in quarantena [FOTO]

Ultimissime calcio - Odion Ighalo, calciatore nigeriano ex Udinese, è stato acquistato nel mercato di gennaio dal Manchester United per rinforzare il reparto offensivo. La sua avventura ai Red Devils non è iniziata nel migliore dei modi. L'attaccante, infatti, è appena arrivato dalla Cina, visto che è stato acquistato dal club cinese Shanghai Shenhua. Ighalo è stato messo in quarantena a causa dell'allarme Coronavirus.

Coronavirus, Ighalo del Manchester United in quarantena

Il Man Utd ha di fatto messo per precauzione contro il coronavirus il calciatore in quarantena. Ighalo non si è potuto ancora unire ai suoi nuovi compagni nel ritiro invernale di Marbella, in Spagna, rimanendo da solo a Manchester ad allenarsi in una palestra di Taekwondo. Il calciatore starà lontano dalla squadra per circa 14 giorni, corrispondenti al tempo di incubazione del virus, di cui 11 sono già trascorsi. Per ora nessun allarme, il giocatore mostra le immagini su Twitter dell'applicazione di un protocollo di prevenzione usato dal Manchester United. Il suo è un ritorno in Premier League, dove ha giocato con la maglia del Watford, club sempre della famiglia Pozzo. Il calciatore potrebbe già essere convocato per la sfida col Chelsea in programma lunedì 17 febbraio.

