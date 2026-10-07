Idoneità McTominay, visite a Castel Volturno: in caso di ok si può allenare già oggi pomeriggio

Ultime notizie SSC Napoli - Ci siamo, è il giorno di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese del Napoli si sottoporrà alla visita medica - a Castel Volturno - per ottenere l’idoneità sportiva. Attende l’ok il calciatore, così come lo attende Massimiliano Allegri che, in caso di esito positivo degli accertamenti che si terranno prima di pranzo, non esiterà a riaverlo in gruppo - secondo quanto appurato da CalcioNapoli24 - già oggi per l’allenamento del primo pomeriggio all’SSC Napoli Training Center, e successivamente a disposizione - almeno con una convocazione e poi in panchina - nel match di sabato sera al Maradona contro il Frosinone.

In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay lo scorso 8 settembre è stato sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA) presso lo Spire Manchester Hospital. Il calciatore è tornato disponibile durante la pausa per le nazionali, ma si è allenato sempre svolgendo un lavoro personalizzato in campo e in palestra, non prendendo parte ad esercitazioni tattiche e partitelle. Con l’ok alla visita medica, e con l’idoneità sportiva di nuovo ottenuta, McTominay potrà tornare ad allenarsi a pieno regime e a rientrare effettivamente nel gruppo Napoli, in un reparto di centrocampo orfano di Andrè Frank Zambo Anguissa e dell’ultimo infortunato Antonio Vergara.