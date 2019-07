Icardi, dall'Argentina: Wanda preoccupata per il destino di Mauro, è angosciata anche per il futuro dei figli

Sul futuro di Mauro Icardi ci sono tanti dubbi legati alla sua prossima destinazione. La rivista argentina Caras scrive su Wanda e Mauro: “La modella è preoccupata per la situazione di suo marito come calciatore; fonti vicine alla famiglia dicono che sia molto angosciata per diversi motivi tra i quali quello per cui non si sa dove giocherà suo marito e quindi dove vivranno con la sua famiglia e se c’è un’offerta per lui o se lui continuerà ad allenarsi nel club ma senza la possibilità di giocare"