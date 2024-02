I dati di De Laurentiis su Lindstrom tornano in parte: c'è una sostanziale differenza che fa confusione

Napoli Calcio - "Allora: il signor Lindstrom ha fatto la bellezza di 23 partite, non nel Napoli ovviamente, da ala destra. Poi ha fatto 19 partite da trequartista, ma sono di più le altre. Poi ha fatto come centrocampista a destra una e a sinistra tre". De Laurentiis ieri, con tanto di foglio a portata di mano, ha snocciolato alcuni dati su Jesper Lindstrom. Il presidente ha voluto difendere l'operato dell'area scouting sottolineando come l'ex Eintracht sia a tutti gli effetti un esterno d'attacco.

Pur prendendo per buoni i dati di ADL, c'è però una certa differenza tra quanto ha detto lui e cosa invece si legge sul portale specializzato Transfermarkt che invece ci dice i seguenti dati su Lindstrom: 116 gare da trequartista, 14 ala sinistra, 12 ala destra, centrale 11, seconda punta 9, punta centrale 8, centrocampista sinistro 6, centrocampista destro 4 e mediano 3.

E allora? Il presidente non ha detto una inesattezza, ma ha dimenticato di specificare che si riferiva all'ultimo anno di Lindstrom all'Eintracht dove effettivamente ha giocato 19 gare da trequartista (in Bundesliga) più altre 3 (Coppa di Germania), 3 da ala destra e 2 ala sinistra. Insomma, qualcosa è sicuramente da rivedere dai dati snocciolati da De Laurentiis su Lindstrom che, numeri o no, resta ad oggi un flop di mercato.