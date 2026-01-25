Hojlund può raggiungere Hamsik e Insigne! Le statistiche di Juventus-Napoli

La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna avversaria i campani hanno incassato più reti che contro i bianconeri nella competizione (229 come contro l’Inter).

La Juventus ha vinto soltanto una delle ultime nove partite di Serie A (2N, 6P) giocate contro il Napoli – quella per 1-0 del dicembre 2023 – dopo che aveva conquistato la posta piena in cinque delle otto precedenti (3P). In particolare, i bianconeri sono stati sconfitti nelle due più recenti (entrambe 1-2) e potrebbero subire tre ko di fila contro i campani solo per la terza volta nel torneo, dopo quelle tra il 2009-11 e il 1986-87.

Il Napoli ha vinto soltanto due delle 14 trasferte (2N, 10P) giocate all’Allianz Stadium in Serie A, l’ultima per 1-0 nell’aprile 2023; in generale, Antonio Conte non ha mai espugnato da allenatore di una squadra avversaria il campo della Juventus nel massimo torneo: due sconfitte, entrambe con l’Inter, nel 2020 (2-0) e 2021 (3-2) e un pareggio nella sfida di andata dello scorso campionato (0-0), proprio al timone dei partenopei.

Dopo sei risultati utili di fila (5V, 1N), la Juventus ha perso nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari e non subisce due ko consecutivi nella competizione dalle ultime due gare della gestione di Igor Tudor lo scorso ottobre (contro Como e Lazio).

La Juventus è una delle due squadre, proprio insieme al Napoli, a non avere ancora perso nelle gare interne di questo campionato; i bianconeri sono imbattuti da ben 14 match tra le mura amiche (10V, 4N) e proprio l’avversaria di giornata, Napoli, è l’unica formazione, attualmente in Serie A, a vantare una striscia aperta più lunga (21) di gare casalinghe consecutive senza sconfitte nel massimo torneo rispetto a quella dei piemontesi.

Sette clean sheets per il Napoli nelle ultime 13 gare di campionato, dopo che aveva subito almeno un gol in ciascuna delle precedenti sei; nel periodo (dalla 9ª giornata), solo l’Inter ha fatto meglio (otto partite senza subire gol). Inoltre, i partenopei hanno tenuto la porta inviolata nei due match più recenti e potrebbero non subire gol per tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato.

Il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol in percentuale con i centrocampisti in questo campionato: il 48% (15 sui 31 totali), ovvero più del doppio di quelli segnati in percentuale dai pari ruolo della Juventus (22%, 7/32).

Juventus e Napoli tendono a dominare il gioco; quella bianconera e quella partenopea sono infatti rispettivamente la prima e la terza squadra per numero di sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A: 330 i piemontesi e 311 i campani – in mezzo l’Inter con 323. Sono anche prima e terza (Juventus 5290 e Napoli 4749 – tra di loro l’Inter a 5113) per passaggi completati nella metà campo avversaria.

Dopo il gol nel match di andata, Kenan Yildiz potrebbe diventare il quinto giocatore della Juventus ad andare a segno in entrambi i match stagionali contro il Napoli nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Cristiano Ronaldo (2019/20), Alessandro Del Piero (2000/01), Darko Kovacevic (2000/01) e Fabrizio Ravanelli (1994/95). Inoltre, il fantasista turco ha realizzato sette gol e quattro assist in 20 gare di questo torneo: esattamente lo stesso bottino della scorsa stagione in Serie A (7G+4A), ma in 35 presenze.

Dopo la doppietta firmata nella gara di andata lo scorso dicembre, Rasmus Højlund potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore del Napoli ad andare in gol in entrambe le sfide stagionali contro la Juventus nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Marek Hamsík (nel 2009/10) e Lorenzo Insigne (nel 2020/21). Tuttavia, il danese è a secco di reti da cinque gare nel torneo e non rimane senza segnare per sei match consecutivi nella competizione dal periodo aprile-maggio 2023 (quando giocava nell’Atalanta).