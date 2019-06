"Ho provato ad essere come te ma non ci sono riuscito" Le parole commoventi di Gattuso al compleanno di Ancelotti

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma anche sulla cena compleanno di Carlo Ancelotti, avvenuta a Capri

Venerdì sera a Capri, alla cena di compleanno di Ancelotti si è solo sfiorato l’argomento mercato, perché i 60 invitati hanno riempito d’affetto il festeggiato. Più di tutti, Rino Gattuso, unico suo ex presente, che ha avuto parole commoventi nei confronti del suo ex allenatore. «Ho provato a essere come te, da calciatore e da allenatore, ma non ci sono riuscito», ha detto l’ormai ex tecnico del Milan. Gli auguri di compleanno sono arrivati anche attraverso i video registrati da suoi ex calciatori o avversari: Cristiano Ronaldo, Beckham, Buffon ma soprattutto Fabio Cannavaro, che ha riunito la sua squadra, il Guangzhou, per mandargli un video in cinese.