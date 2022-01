Hirving Lozano negativo al Covid-19! Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore. Lo annuncia la SSC Napoli tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale.

SSC Napoli, il report

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema, palla inattive ed esercitazione tattica.

SSC Napoli, il report medico