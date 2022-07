Higuain show in MLS, tripletta fantastica ed eurogol su punizione | VIDEO

Le gare della MLS di sabato, nella notte italiana, hanno visto innanzitutto Lorenzo Insigne sbagliare il rigore con la maglia del Toronto, ma c'è stato un altro ex Napoli a prendersi la scena: Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino ha messo in scena uno show con l'Inter Miami nella clamorosa gara contro Cincinnati terminata con il punteggio di 4-4. Il Pipita era un po' uscito dalle gerarchie tecniche di Phil Neville che l'aveva relegato alla panchina in alcune uscite salvo poi ricredersi per i gol dell'ex Napoli e Juve una volta entrato in campo. Clicca su play per guardare il video: