Highlights Napoli-Villarreal 2-3: gol e sintesi del match, Osimhen e Kvaratskhelia non bastano | VIDEO

Napoli Villarreal 2-3, guarda gli highlights della partita. Gli azzurri subiscono la prima sconfitta casalinga stagionale, per fortuna in un match fine a se stesso, dal momento che si è trattato solo di una partita amichevole: allo stadio Diego Armando Maradona, finalmente di nuovo davanti ai tifosi napoletani, la squadra di Spalletti è scesa in campo contro il Villarreal di Quique Setién, che è riuscito ad imporsi sugli azzurri per 3 reti a 2.

Napoli Villarreal highlights

La sintesi del match: la partita si è aperta con il gol di Capoue al 12esimo minuto, subito riacciuffato dalla rete di Victor Osimhen due minuti più tardi. Nella ripresa prima Jackson e poi Moreno portano il Villarreal in netto vantaggio e solo il calcio di rigore segnato da Kvaratskhelia riduce le distanze al 79'. Highlights Napoli Villarreal: guarda il video.