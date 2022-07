Highlights Napoli: tutti i gol della partitella, Osimhen fa tremare la traversa! | VIDEO

Highlights Napoli, anche oggi tutti i gol, gli assist e le giocate più emozionanti della partitella amichevole disputata a Castel di Sangro, nel ritiro della SSC Napoli in Abruzzo.

Osimhen in grande spolvero, fa addirittura tremare la traversa! Grandi giocate anche da parte di Kvicha Kvaratskhelia, sempre molto applaudito dal pubblico e di Kim Min-Jae, che sta dimostrando di essere un grande difensore, autore di ottime chiusure quest'oggi.

Napoli highlights oggi

Per guardare gli highlights del Napoli, clicca su play nel video in allegato oppure vai direttamente sul nostro canale YouTube. Ecco le due squadre che si sono affrontate oggi in allenamento.