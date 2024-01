L’Hellas Verona ha bisogno di rinforzarsi dopo le tante cessioni per ottenere una salvezza che sembra quasi impossibile. Secondo Sky Sport, il club gialloblù ha fatto un tentativo per riportare in Italia Cyriel Dessers, ex Cremonese ora ai Glasgow Rangers.

Baroni

Il Verona su Dessers

La società veneta ha fatto un tentativo anche per Viktor Djukanovic dell’Hammarby.

