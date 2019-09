Rafik Halliche ha detto addio alla nazionale a soli 33 anni. L'azzurro Faouzi Ghoulam gli ha dedicato un messaggio sui social:

"È stato un grande onore per me aver giocato al fianco di Rafik Halliche, un uomo dal cuore grande. Sarai un esempio per tutti noi. Ti auguro successo per il resto della tua carriera e in tutto ciò che farai".